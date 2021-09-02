Луческу: «Буду анализировать с моими игроками их выступления в сборной»

Караваев получит на орехи?

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал для DigiSport ничью (2:2) в матче Казахстан – Украина:

«В футболе возможно все. На уровне национальных команд достигнута сбалансированность. Мы это видели в матче Украины с Казахстаном.

Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать с ними и анализировать их игру в сборной».

В эпизоде с пропущенным мячами ошибились как раз-таки футболисты «Динамо – Илья Забарный и Александр Караваев пустили игрока соперника к позиции, с которой тот дважды в упор расстреливал Андрея Пятова.

Напомним, «Динамо» отдало в «Черноморец» уже 15-го игрока.