Очередной киевский «партизан». «Динамо» отдало в «Черноморец» еще одного игрока
Луческу: «Буду анализировать с моими игроками их выступления в сборной»
Караваев получит на орехи?
2 сентября 12:38
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал для DigiSport ничью (2:2) в матче Казахстан – Украина:
«В футболе возможно все. На уровне национальных команд достигнута сбалансированность. Мы это видели в матче Украины с Казахстаном.
Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать с ними и анализировать их игру в сборной».
В эпизоде с пропущенным мячами ошибились как раз-таки футболисты «Динамо – Илья Забарный и Александр Караваев пустили игрока соперника к позиции, с которой тот дважды в упор расстреливал Андрея Пятова.
Напомним, «Динамо» отдало в «Черноморец» уже 15-го игрока.