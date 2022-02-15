Луческу: «Буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. Никого не боюсь»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал АА, когда команда прилетит из Турции.

Буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. В течение 2014 года в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь.

Это неправда, что «Динамо» не покинет Анталию до особого распоряжения. После окончания сбора мы вернемся в Киев. График сборов определен на три месяца вперед. Наша работа – делать футбол красивым».