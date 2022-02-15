Луческу может получить предложение от «Фенербахче»
Луческу: «Буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. Никого не боюсь»
«Динамо» прилетит в Украину 23 февраля
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал АА, когда команда прилетит из Турции.
«Программа сбора была давно запланирована. Мы будем находиться в Турции до 22 февраля.
Буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. В течение 2014 года в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь.
Это неправда, что «Динамо» не покинет Анталию до особого распоряжения. После окончания сбора мы вернемся в Киев. График сборов определен на три месяца вперед. Наша работа – делать футбол красивым».
Сообщалось, что в Луческу заинтересован «Фенербахче».
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