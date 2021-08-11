Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов рассказал, как экс-тренер «горняков» Мирча Луческу застукал игроков за вызовом проституток в отель:
«Вопрос отношения полов Мирча учитывал. Важно, чтоб все было вовремя. Знал, когда отпустить игроков, чтоб разрядились. А когда дать по загривку».
Чувствую, был яркий случай.
«На сборах парни затосковали. Вызвали проституток.
Было это в Испании. Мирча об этом как-то прознал. Ночь, пустая гостиница, приезжает десант этих марамоек. Встречающая сторона уже стучит копытами. Вдруг в холле появляется Мирча.
Прекрасно было бы, если б он вышел в халате, ночном колпаке и со свечой. Но нет. Все удивились, а Луческу им и говорит: «Парни, расплатиться с девушками и бегом спать. Девушки, чао».
Думаю, это была лучшая смена в их жизни. Причем Мирча проследил, чтоб ни одна не была обижена».
Сейчас Луческу уже занят работой на тренерском мостике главных противников «горняков» – киевского «Динамо». Специалист пропустил несколько матчей из-за операции, но уже стало известно, когда он сможет вернуться в строй.
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