Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель

Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов рассказал, как экс-тренер «горняков» Мирча Луческу застукал игроков за вызовом проституток в отель:

Чувствую, был яркий случай.

Было это в Испании. Мирча об этом как-то прознал. Ночь, пустая гостиница, приезжает десант этих марамоек. Встречающая сторона уже стучит копытами. Вдруг в холле появляется Мирча.

Прекрасно было бы, если б он вышел в халате, ночном колпаке и со свечой. Но нет. Все удивились, а Луческу им и говорит: «Парни, расплатиться с девушками и бегом спать. Девушки, чао».

Думаю, это была лучшая смена в их жизни. Причем Мирча проследил, чтоб ни одна не была обижена».