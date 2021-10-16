Луческу: «Было важно победить «Львов», потому что поле мешало показывать качественный футбол»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1) пожаловался на качество газона местного стадиона. Также румынский специалист рассказал о состоянии своих игроков.

Мы доминировали на протяжение всей игры, создали моменты и забили голы. Не дали сыграть соперникам так, как они хотели – за счет длинных передач нам за спину. Мы старалась это блокировать, не позволить нападающему соперников сыграть в мяч. Практически не дали противнику сыграть в свою игру. Поэтому заслуженные три очка.

Буяльский и Миколенко восстановились после своих травм, в последние дни уже тренировались в общей группе. Последние три тренировки они провели вместе со сборниками. Поэтому я выпустил их на поле, и они сыграли хорошо.