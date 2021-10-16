Луческу: «Было важно победить «Львов», потому что поле мешало показывать качественный футбол»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1) пожаловался на качество газона местного стадиона. Также румынский специалист рассказал о состоянии своих игроков.
Важные три очка, важная победа после паузы на матчи сборных, на которые были вызваны многие наши игроки – как украинцы, так и легионеры. В команде осталось совсем мало футболистов, поэтому было сложно подготовиться к этому матчу. Кроме того, поле сегодня не позволяло играть в качественный, быстрый футбол, поэтому победный результат очень важен.
Мы доминировали на протяжение всей игры, создали моменты и забили голы. Не дали сыграть соперникам так, как они хотели – за счет длинных передач нам за спину. Мы старалась это блокировать, не позволить нападающему соперников сыграть в мяч. Практически не дали противнику сыграть в свою игру. Поэтому заслуженные три очка.
Буяльский и Миколенко восстановились после своих травм, в последние дни уже тренировались в общей группе. Последние три тренировки они провели вместе со сборниками. Поэтому я выпустил их на поле, и они сыграли хорошо.
Ранее на поле «Арены Львов» пожаловались игроки сборной Украины Илья Забарный и Тарас Степаненко.
Комментарии 0