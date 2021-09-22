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Луческу дал шанс Супряге. Стартовые составы на матч «Шахтер» – «Динамо»

Неожиданный выбор на позиции форварда от румынского тренера
Футбол Суперкубок Украины
20:08
Луческу дал шанс Супряге. Стартовые составы на матч «Шахтер» – «Динамо»
Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо

Вашему вниманию стартовые составы на матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».

«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Марлон, Матвиенко, Додо – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрик, Педриньо – Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан.

«Динамо»: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Супряга.

Запасные: Бущан, Шабанов, Тымчик, Караваев, Вербич, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо.

Матч начнется в 21:00. Онлайн трансляция поединка «Шахтер» – «Динамо».

Петр Приходько
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Владислав Супряга Динамо Киев Шахтер Донецк

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