Луческу: «Динамо» – тот же уровень, что и «Бенфика»

Тренер уверен, что в Яремчук вырос бы в топ игрока и в Украине

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что Роман Яремчук смог бы вырасти в топ-форварда, играя в УПЛ.

В «Бенфике» играет Роман Яремчук, который был в «Динамо». В Киеве он не смог закрепиться, а в Европе вырос. Это Европа так влияет или в чем причина?

«Это другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс, потому что они тебя заставляют работать на максимум, заставляют играть на максимум, и ты растешь с точки зрения футболиста. Он вырос в Европе, он играет в «Бенфике». Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в «Динамо». Киевский клуб – это тот же уровень, что и «Бенфика».

Сообщалось, что Яремчук интересен «Барселоне».