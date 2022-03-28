Луческу для подготовки к матчу со сборной Шотландии предложил сделать команду на базе «Динамо» и «Шахтера»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью The Guardian высказал предложение, которое может помочь сборной Украины подготовиться к стыковому матчу квалификации чемпионата мира-2022 с национальной командой Шотландии:



Я поделился с УАФ своими мыслями. Думаю, что было бы неплохо создать общую команду из игроков «Шахтера» и «Динамо», которые будут тренироваться и играть в Бухаресте перед матчем плей-офф чемпионата мира между Украиной и Шотландией в июне.

Хочу, чтобы игроки сборной сформировали команду, которая бы тренировалась и играла товарищеские матчи с клубами, не участвующими в еврокубках. Пока футболисты «Динамо» находятся недалеко от Львова, тренируются там. Каждый день мне посылают видео по тренировкам. Я только просил их поддерживать форму, бегать и ходить в спортзал.

Я бы хотел, чтобы сезон завершился на поле, но сейчас это очень сложно. Представьте, что «Шахтер» потерял более 10 игроков, а южноамериканцы вернулись домой. Пока нет места соперничеству, мы едины. Мы держимся вместе и стараемся помогать по мере возможности. Это моя единственная цель. Со мной было что-то подобное, когда я работал в «Шахтере» в 2014 году.