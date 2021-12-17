Луческу: «Доволен игрой «Динамо» в Лиге чемпионов»

Киевляне, правда, набрали лишь 1 очко в 6-ти матчах

Мирча Луческу / Фото: Getty Images

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу оценил выступления своей команды в Лиге чемпионов в этом сезоне. Слова специалиста приводит Telekom Sport.

«Несмотря на поражения в матчах ЛЧ, мы играли почти на равных в каждом из них. «Динамо» не играло на таком уровне в еврокубках на протяжении 5 лет.

Доволен результатом, отношением команды».



Напомним, в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» «Динамо» набрало лишь 1 очко в 6-ти матчах и досрочно вылетело из еврокубков.