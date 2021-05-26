Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»

Мирча Луческу / фото - Digi Sport

Главный тренер столичного «Динамо» Мирча Луческу в интервью YouTube каналу ПроФутбол рассказал, как обычно проходит его день в Киеве.

Я очень много пишу. Я очень много просматриваю видео, статистику. Все мысли фиксирую в своих записях, анализирую наших игроков. Очень не просто подготовиться к матчу, проанализировать соперника.

Каждый раз должен приходить к игрокам с новыми идеями, чтобы можно было вести соответствующие дискуссии с ними. Следует привлечь их внимание, чтобы заставить игроков сосредоточиться. Главной вещью в футболе является концентрация. Я говорю не только о футболе, а о жизни, опыт в других областях, о захвате. Для меня на первом месте стоит обучение. Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата.

Также я читаю. У меня есть и свои увлечения. Поэтому мне есть чем заняться. Мне не скучно одному».