Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»
Главный тренер столичного «Динамо» Мирча Луческу в интервью YouTube каналу ПроФутбол рассказал, как обычно проходит его день в Киеве.
«За период моего пребывания здесь, я решил, что мне лучше быть на месте, чтобы все держать под контролем. Я не хотел бросать дело на произвол судьбы. Все продумано. Выхожу иногда на улицу гулять.
Я очень много пишу. Я очень много просматриваю видео, статистику. Все мысли фиксирую в своих записях, анализирую наших игроков. Очень не просто подготовиться к матчу, проанализировать соперника.
Каждый раз должен приходить к игрокам с новыми идеями, чтобы можно было вести соответствующие дискуссии с ними. Следует привлечь их внимание, чтобы заставить игроков сосредоточиться. Главной вещью в футболе является концентрация. Я говорю не только о футболе, а о жизни, опыт в других областях, о захвате. Для меня на первом месте стоит обучение. Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата.
Также я читаю. У меня есть и свои увлечения. Поэтому мне есть чем заняться. Мне не скучно одному».
Напомним, ранее Луческу подвел итоги сезона.
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