Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»

Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Профутбол» рассказал о взаимопонимании с футболистами киевского клуба.

Я рассказываю ребятам, какие вещи у меня самые важные, и какие правила я тщательно соблюдаю. Если вы их нарушаете – вы не сможете со мной работать. Вы не сможете добиться результата. Обучение, их отношение к делу, дисциплина, уважение. Мои замечания связаны не только с футболом, они связаны с жизнью».