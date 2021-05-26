Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»
Луческу: «Если у меня будет конфликт с игроками «Динамо», значит виноват я»
Тренер заявил, что со всеми находит общий язык
Мирча Луческу / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Профутбол» рассказал о взаимопонимании с футболистами киевского клуба.
«Со мной у них не может быть конфликтов. Если что-то подобное произойдет – значит виноват я. Значит, что у меня недостаточно опыта, чтобы совладать с такими игроками. Потому что пока игроки чувствуют, что тренер прав, они не могут с ним спорить. Тренер должен очень четко доносить, какова его жизненная и профессиональная философия.
Я рассказываю ребятам, какие вещи у меня самые важные, и какие правила я тщательно соблюдаю. Если вы их нарушаете – вы не сможете со мной работать. Вы не сможете добиться результата. Обучение, их отношение к делу, дисциплина, уважение. Мои замечания связаны не только с футболом, они связаны с жизнью».
Ранее Луческу рассказал, за что обижается на Хосепа Гвардиолу.
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