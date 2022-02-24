Миколенко: «Ты можешь пробежать тест Купера при Михайличенко, но не будешь таким уставшим, как при Луческу»
Луческу: «Эта война, начатая идиотами. Я не уеду из Киева. Я не трус»
Тренер «Динамо» останется в Киеве
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил Tribun Dergi, что не покинет Украину из-за вторжения РФ.
«Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева и не вернусь в Румынию. Я не трус.
Надеюсь, что эта война, начатая идиотами, будет остановлена как можно скорее. Никогда не думал, что война начнется».
«Динамо» опубликовало официальное сообщение на фоне вторжения.
Комментарии 0