По просьбе Луческу «Динамо» купило новый автобус
Луческу: «Это «Динамо» выиграло чемпионат, а не «Шахтер» его проиграл»
Румынский наставник – о результатах своих подопечных в уже прошедшем сезоне
Мирча Луческу / фото - Динамомания
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги завершившегося сезона УПЛ, в котором его подопечные финишировали на первом месте таблицы.
«Мы начинали постепенно, было довольно тяжело. Игрокам говорил, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. А в первой части сезона мы не обыграли ни одну из команд из топ-4. Ни «Десну», ни «Зарю», ни «Шахтер». Потом еще «Колос» не обыграли.
Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. А во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме «Десны». Это не «Шахтер» проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных.
Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. И «Заря», и «Десна». Будет 16 команд, больше матчей».
Напомним, известно, когда Каргбо вернется к тренировкам с «Динамо».
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