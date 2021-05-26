Луческу: «Это «Динамо» выиграло чемпионат, а не «Шахтер» его проиграл»

Мирча Луческу / фото - Динамомания

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги завершившегося сезона УПЛ, в котором его подопечные финишировали на первом месте таблицы.

Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. А во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме «Десны». Это не «Шахтер» проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных.

Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. И «Заря», и «Десна». Будет 16 команд, больше матчей».