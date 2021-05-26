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Луческу: «Это «Динамо» выиграло чемпионат, а не «Шахтер» его проиграл»

Румынский наставник – о результатах своих подопечных в уже прошедшем сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Луческу: «Это «Динамо» выиграло чемпионат, а не «Шахтер» его проиграл»
Мирча Луческу / фото - Динамомания

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги завершившегося сезона УПЛ, в котором его подопечные финишировали на первом месте таблицы.

«Мы начинали постепенно, было довольно тяжело. Игрокам говорил, что важно выигрывать матчи с командами слабее нас. А в первой части сезона мы не обыграли ни одну из команд из топ-4. Ни «Десну», ни «Зарю», ни «Шахтер». Потом еще «Колос» не обыграли.

Но мы выиграли чемпионат в матчах с другими командами. А во второй части сезона это не повторилось, и мы выиграли у всех, кроме «Десны». Это не «Шахтер» проиграл чемпионат, а мы его выиграли. Мы с ними дважды сыграли в УПЛ, проиграли и выиграли. Все матчи выиграть невозможно. Я ребятам сказал, что это они выиграли, а не кто-то проиграл. Сказал ребятам, что они были лучше всех остальных.

Думаю, в новом сезоне будет еще больше интриги. И «Заря», и «Десна». Будет 16 команд, больше матчей».

Напомним, известно, когда Каргбо вернется к тренировкам с «Динамо».

Источник: Динамомания Михаил Рыбак
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Динамо Киев Мирча Луческу

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