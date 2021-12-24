Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил о периоде тренерской карьеры, когда он работал в сборной Румынии. Его слова приводит Digi Sport.
«Я ушел после победы над Австрией со счетом 4:0. После экстраординарного матча и других последовательных успехов с множеством молодых игроков, которые взрослели рядом со мной. Я был полностью удовлетворен своей работой.
Не знаю, понадоблюсь ли я Федерации футболы Румынии. Примерно 20 лет назад они сделали все возможное, чтобы я больше не приближался к сборной. Я не говорю о нынешнем руководстве. Когда президент Федерации Разван Бурляну приехал в Киев, чтобы предложить мне возглавить национальную команду, я сказал, что уже слишком поздно.
Что касается моего сына Развана, то у него такая же философия, что и у меня. Он больше никогда не будет тренировать сборную после того, что случилось. Он очень хорошо закончил работу с ней – победой над Боснией и Герцеговиной со счетом 3:0. Быть тренером сборной – непросто.
Когда я был тренером сборной Румынии, то подвергался атакам со стороны журналистов. Меня «увольняли» каждую неделю, хотя у меня не было никаких проблем».
Ранее Луческу вспомнил, какую хитрую тактику применил для победы над сборной Италии.
Комментарии 0