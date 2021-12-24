Луческу: «Федерация футбола Румынии сделала все, чтобы я больше не приближался к сборной»

Мирча Луческу / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил о периоде тренерской карьеры, когда он работал в сборной Румынии. Его слова приводит Digi Sport.

Не знаю, понадоблюсь ли я Федерации футболы Румынии. Примерно 20 лет назад они сделали все возможное, чтобы я больше не приближался к сборной. Я не говорю о нынешнем руководстве. Когда президент Федерации Разван Бурляну приехал в Киев, чтобы предложить мне возглавить национальную команду, я сказал, что уже слишком поздно.

Что касается моего сына Развана, то у него такая же философия, что и у меня. Он больше никогда не будет тренировать сборную после того, что случилось. Он очень хорошо закончил работу с ней – победой над Боснией и Герцеговиной со счетом 3:0. Быть тренером сборной – непросто.

Когда я был тренером сборной Румынии, то подвергался атакам со стороны журналистов. Меня «увольняли» каждую неделю, хотя у меня не было никаких проблем».