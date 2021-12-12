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Луческу: «Год назад сыграли 2:2 с «Колосом» при ошибах того же арбитра. С «Зарей» все повторилось»

Румынский специалист рассказал, чем ему не угодило судейство в игре против луганчан
Футбол Украинская Премьер-лига
22:35
Луческу: «Год назад сыграли 2:2 с «Колосом» при ошибах того же арбитра. С «Зарей» все повторилось»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу проанализоровал причины потери очков в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:1). Также специалист поделился мнением о судействе в игре.

Я не буду сейчас давать оценку всему году. Хочу сказать Свое резюме о том, что было сегодня на футбольном поле. Мы играли хорошо, команда растет с каждой игрой. Но когда ставится максимальная задача и присутствует давление, не каждый игрок может справится с этой нагрузкой. Особенно это сказывается на тех игроках, у кого меньше опыта – наших молодых защитниках, которые продолжают допускать ошибки как в Лиге чемпионов, так и в нашем чемпионате. Случилось то, что случилось.

Сегодня мы создали много моментов, хорошо комбинировали, хорошо находили зоны. Но не удавался последний удар, последний пас из-за того, что наши игроки суетились, из-за того, что они спешили, принимали неверные решения. К примеру, отдавали пас в ситуациях, когда нужно было бить по воротам.

Мы сегодня встретились с хорошим соперником, который оборонялся компактно, хорошо закрывал коридоры к своим воротам, самоотверженно действовал. В то же время игра часто прерывалось, в этот момент теряешь ритм игры, из-за чего появляется суета в действиях. Но это объяснимо, все профессионалы, каждый решает свои задачи, каждый действует по-своему чтобы добиться результат, набрать очки.

Я считаю, что при контакте с Сидорчуком в штрафной «Зари» был чистый пенальти. Не понимаю логики того, как назначают пенальти. В нашей игре с «Ворсклой» Степанюк пробросил мяч и просто искал контакта, воткнулся в ногу Сидорчука. в наши ворота поставили пенальти. А сегодня был явный фол - никаких свистков. Я этого не могу объяснить.

Выскажу еще такое мнение. Каждый может думать по-своему, но в прошлом сезоне когда зимой мы заканчивали год матчем с «Колосом», судил тот же арбитр, что и сегодня. Мы сыграли 2:2 при множестве судейских ошибок. В этом году ситуация повторилась.

Я должен учитывать каждую мелочь, каждую деталь, потому что я профессионал. Поэтому я об этом говорю сейчас. Это очень важно. «Шахтер» сильно усилил свой состав, клуб купил качественных дорогостоящих игроков, и сейчас уровень «Шахтера» и «Динамо» сровнялся. И вот такие судейские ошибки могут решить судьбу чемпионства. Мы потеряли 4 очка именно из-за таких судейских ошибок.

Хорошо, что подтянулись «Днепр-1» и «Заря», что они участвуют в борьбе за чемпионство. Но не хотелось бы чтобы на эту борьбу влияли арбитры. Очень тяжело будет потом восстановить эту разницу в очках. Судейские ошибки не должны влиять на турнирную ситуацию. Так как мы сейчас равны с «Шахтером», хочется, чтобы все решалось на поле.

Поэтому я задержался на пресс-конференцию. Я общался с игроками. Сергей Сидорчук сказал, что в том эпизоде был удар. Арбитры говорят об интенсивности. Как это понимать? Или есть удар по ноге или его нет. Игрок не мог упасть сам.

Это не столь важно, где мы теряем очки. Когда мы играем на выезде, соперники на своем поле больше играют на атаку, в то время как на нашем поле они закрываются. К тому же, в таких играх чувствуется отсутствие Артема Беседина.

Если мы теряем очки, значит наша команда не настолько сильна чтобы удерживать этот уровень, выигрывать каждую игру.

Сегодня у нас было 27 ударов в сторону ворот. Это очень много, мы не должны были терять очки по такой игре. Но вопрос в том куда были эти удары. Из-за чрезмерного желания игроки сильно суетились. В самые ответственные моменты, когда нужно было принимать правильные решения, из-за спешки и суеты они принимали неверные решения. Когда нужно было отдавать пас, они били, и наоборот, когда нужно было бить они искали другие решения ситуаций.

Напомним, ультрас «Динамо» баннером раскритиковали игру команды при Луческу.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Мирча Луческу Заря

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