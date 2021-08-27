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Луческу: «Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто»

Киевляне снова попали в группу с двумя грандами мирового футбола
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:52
Луческу: «Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто»
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал для digisport сложный жребий для его команды в Лиге чемпионов:

«Сложная группа. Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто. В этом турнире собрались лучшие команды континента. Также в их число вошел «Шериф» во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет молдавских футболистов, но они прошли в Лигу чемпионов.

Мы будем играть, но проблема в другом. У нас травмированы четыре игрока стартового состава. Это непростая ситуация. У нас есть проблемы, но я надеюсь провести хорошие матчи.

Я был бы рад, если бы нам удалось провести такую игру, как прошлом году против «Барселоны». Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить.

«Барселона» осталась без Месси, но их стиль игры не изменился. Если у вас нет своего стиля, сложно добиться результата. Месси - важный игрок. Теперь мы увидим его в группе с «Манчестер Сити».

Трудно судить о трансфере Лионеля. Я не ожидал, что он уйдет после стольких лет. С другой стороны, он перешел в команду, у которой есть большое потенциал для победы в Лиге чемпионов в этом сезоне. У нас не должно быть иллюзий о том, что выигрывает тот, у кого много денег».

Киевляне также в прошлом году играли против «Барселоны». Оба матча подопечные Луческу проиграли – со счетом 2:1 и 0:4.

В отличии от минувшей кампании ЛЧ, теперь команда вместо «Ювентуса» и «Ференцвароша» получила «Баварию» и «Бенфику» с экс-игроком «Динамо» Романом Яремчуком в составе.

Ранее директор «Баварии» выразил надежду, что мюнхенцам не придется играть в Киеве зимой.

Напомним, «Шахтер» также узнал соперников по групповому этапу.

Павел Харченко
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Динамо Киев Мирча Луческу Барселона (футбол)

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