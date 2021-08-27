Луческу: «Играть с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» будет непросто»

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал для digisport сложный жребий для его команды в Лиге чемпионов:

Мы будем играть, но проблема в другом. У нас травмированы четыре игрока стартового состава. Это непростая ситуация. У нас есть проблемы, но я надеюсь провести хорошие матчи.

Я был бы рад, если бы нам удалось провести такую игру, как прошлом году против «Барселоны». Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить.

«Барселона» осталась без Месси, но их стиль игры не изменился. Если у вас нет своего стиля, сложно добиться результата. Месси - важный игрок. Теперь мы увидим его в группе с «Манчестер Сити».

Трудно судить о трансфере Лионеля. Я не ожидал, что он уйдет после стольких лет. С другой стороны, он перешел в команду, у которой есть большое потенциал для победы в Лиге чемпионов в этом сезоне. У нас не должно быть иллюзий о том, что выигрывает тот, у кого много денег».