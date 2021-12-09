«Динамо» пропустило от Яремчука и проиграло «Бенфике», которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Луческу: «Динамо» начинает играть в ЛЧ только после ошибок и пропущенных голов»
Тренер киевлян назвал главную проблему своей команды в матчах главного еврокубка
07:39
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение в заключительном матче текущего сезона еврокубков против «Бенфики» (0:2).
Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.
Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.
Ранее наставник «Барселоны» Хави высказался по поводу вылета команды в Лигу Европы.
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