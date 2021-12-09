Луческу: «Динамо» начинает играть в ЛЧ только после ошибок и пропущенных голов»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение в заключительном матче текущего сезона еврокубков против «Бенфики» (0:2).

Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.