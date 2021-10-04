«Луческу – Иуда». Фанаты «Шахтера» вывесили оскорбительный баннер в адрес наставника «Динамо»

Болельщики показали свое отношение к румынскому специалисту

Фото: пресс-служба Шахтера

Во время матча 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (0:0) фанаты донецкой команды вывесили баннер, который был адресован главному тренеру киевлян Мирче Луческу.

«Луческу – Иуда Искариот».

Иуда Искариот – один из апостолов в христианстве, который предал Иисуса Христа по библейским рассказам. Луческу работал в «Шахтере» с 2004-го по 2016-й годы, а «Динамо» возглавил летом 2020-го.

Анализ матча «Динамо» – «Шахтер».