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Луческу: «Караваев – не защитник, он лучше чувствует себя на фланге атаки»
Наставник «Динамо» – о игре сборной Украины с Казахстаном
2 сентября 18:09
Мирча Луческу / Фото - FacebookГлавный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился эмоциями после ничейного результата в матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборной Украины и командой Казахстана (2:2).
Цитирует румынского специалиста fanatik.ro.
«Ничья с Казахстаном умешает шансы Украины. Были допущены ошибки, ставшие в результате решающими. Ошибались и мои футболисты, мы обсудим и проанализируем вместе с ними их игру за сборную. Караваев – не защитник, он лучше чувствует себя на фланге атаки. Я не использую его в обороне, только в нападении, там его производительность выше. Ожидал увидеть на поле Цыганкова. У него хороший игровой отрезок за клуб, и в целом он переживает позитивный момент в карьере».
Ранее стало известно, что полузащитники сборной Франции Н’голо Канте и Корентен Толиссо не сыграют против команды Украины в матче 5-го тура отбора к ЧМ-2022.
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