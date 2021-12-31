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Луческу: «Команда – это не купил-продал, и все получилось. Она строится тяжело»

Тренер «Динамо» рассказал, что необходимо для создания боеспособного коллектива
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 17:15
Луческу: «Команда – это не купил-продал, и все получилось. Она строится тяжело»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о трудностях в построении боеспособной команды.

Команда строится тяжело. Это не одного момента дело – купил-продал, и все у тебя получилось.

Здесь необходим рост, кропотливая работа, среди этой молодежи найти таланты, создать коллектив. Важно, чтобы они поверили в то, что я говорю, и самое важное – поверили в себя и друг в друга.

Ранее Луческу дал не очень четкий ответ по поводу работы в сборной Румынии.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Мирча Луческу Динамо Киев

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