Луческу: «Команда – это не купил-продал, и все получилось. Она строится тяжело»

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о трудностях в построении боеспособной команды.

Здесь необходим рост, кропотливая работа, среди этой молодежи найти таланты, создать коллектив. Важно, чтобы они поверили в то, что я говорю, и самое важное – поверили в себя и друг в друга.