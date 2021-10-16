Луческу летом хотел купить румынского защитника

К трансферу могут вернуться зимой

Фото: Cluj

Защитник «Клужа» Андрей Буркэ может оказаться в «Динамо».

Игрока еще летом хотел видеть в команде главный тренер киевлян Мирча Луческу. Правда, трансфере не состоялся из-за травмы игрока, сообщает Prosport.ro.

На данный момент 28-й летний футболист уже в строю и играет в основе «Клужа». По нему уже делал предложение команда из ОАЭ «Аль-Айн».

Контракт Буркэ с «ЧФР Клуж» рассчитан до лета 2022 года. зимой он может вести переговоры с другими клубами.

«Динамо» может купит защитника из-за травм своих игроков.