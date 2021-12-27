Луческу – лучший тренер УПЛ 2021 года. Де Дзерби замыкает топ-5

«Динамо» выиграло чемпионат и Кубок Украины

Фото: ФК Динамо

УПЛ огласила победителя в номинации лучший тренер чемпионата в 2021-м году.

Им по итогам голосования всеукраинского объединения тренеров стал наставник «Динамо» Мирча Луческу.

Киевляне под руководством румынского специалиста в уходящем году выиграли чемпионат и Кубок Украины.

Оценки составляли по таким критериям:

1. Номинальный результат команды

(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

2. Трудности в построении и управлении подопечными

(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)

3. Мастерство в работе с кадрами

(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

4. Тренерское мастерство

(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

5. Накопительный критерий

(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.

** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.

В итоге, Луческу занял первое место, набрав 4,50 балла.

А вот Роберто Де Дзерби, под руководством которого «Шахтер» лидирует на данный момент в УПЛ, замыкает топ-5.

Луческу также стал тренером года в Румынии.