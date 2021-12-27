Луческу – лучший тренер УПЛ 2021 года. Де Дзерби замыкает топ-5
УПЛ огласила победителя в номинации лучший тренер чемпионата в 2021-м году.
Им по итогам голосования всеукраинского объединения тренеров стал наставник «Динамо» Мирча Луческу.
Киевляне под руководством румынского специалиста в уходящем году выиграли чемпионат и Кубок Украины.
Оценки составляли по таким критериям:
1. Номинальный результат команды
(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)
2. Трудности в построении и управлении подопечными
(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)
3. Мастерство в работе с кадрами
(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)
4. Тренерское мастерство
(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
5. Накопительный критерий
(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)
* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.
** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.
В итоге, Луческу занял первое место, набрав 4,50 балла.
А вот Роберто Де Дзерби, под руководством которого «Шахтер» лидирует на данный момент в УПЛ, замыкает топ-5.
Луческу также стал тренером года в Румынии.
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