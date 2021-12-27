Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Луческу – лучший тренер УПЛ 2021 года. Де Дзерби замыкает топ-5

«Динамо» выиграло чемпионат и Кубок Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
13:32
Луческу – лучший тренер УПЛ 2021 года. Де Дзерби замыкает топ-5
Фото: ФК Динамо

УПЛ огласила победителя в номинации лучший тренер чемпионата в 2021-м году.

Им по итогам голосования всеукраинского объединения тренеров стал наставник «Динамо» Мирча Луческу.

Киевляне под руководством румынского специалиста в уходящем году выиграли чемпионат и Кубок Украины.

Оценки составляли по таким критериям:

1. Номинальный результат команды

(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

2. Трудности в построении и управлении подопечными

(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)

3. Мастерство в работе с кадрами

(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

4. Тренерское мастерство

(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

5. Накопительный критерий

(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.

** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.

В итоге, Луческу занял первое место, набрав 4,50 балла.

А вот Роберто Де Дзерби, под руководством которого «Шахтер» лидирует на данный момент в УПЛ, замыкает топ-5.

Луческу также стал тренером года в Румынии.

Источник: uafc.org.ua Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мирча Луческу Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Футбол Украинская Премьер-лига
15:57
Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»
Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:25
Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»
Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:12
Полгода назад мы прогнозировали, какой будет турнирная таблица УПЛ. Сравниваем с реальностью и подводим промежуточные итоги
Полгода назад мы прогнозировали, какой будет турнирная таблица УПЛ. Сравниваем с реальностью и подводим промежуточные итоги
Футбол Украинская Премьер-лига
07:36
Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца
Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 19:48
6 футболистов, которым пора уйти из «Динамо»
Мнение
6 футболистов, которым пора уйти из «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 14:20

Новости: Футбол

Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Белик рассказал, что нужно УПЛ, чтобы прогрессировать
Украинская Премьер-лига
15:57
Не удивил. Довбык назвал вид спорта, которым занимался в детстве
Не удивил. Довбык назвал вид спорта, которым занимался в детстве
Украинская Премьер-лига
15:35
Лужный: «Впервые слышу о варианте с «Минаем»
Лужный: «Впервые слышу о варианте с «Минаем»
Украинская Премьер-лига
15:15
Де Дзерби удивил, включив двух игроков «Динамо» в топ-3 УПЛ
Де Дзерби удивил, включив двух игроков «Динамо» в топ-3 УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:51
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Лига 1 (Франция)
14:41
Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»
Экс-форвард «Шахтера»: «В борьбе за чемпионство шансы 51 на 49 в пользу «горняков»
Украинская Премьер-лига
14:25
Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»
Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»
Украинская Премьер-лига
14:12
Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу
Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу
Первая лига
14:01
Швед вернется к тренировкам «Мехелена» в январе
Швед вернется к тренировкам «Мехелена» в январе
Украинские легионеры
13:45
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
9
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости