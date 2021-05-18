Луческу: «После сборной Турции я был готов работать в «Шахтере» бесплатно»
Луческу: «Меня удивило то, как молодые игроки «Динамо» поедали меня глазами на тренировках»
Тренер высказался о талантливых футболистах своей команды
18 мая 20:46
Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире «Цыганык лайв» высказался о молодых футболистах своей команды.
«То, что у «Динамо» много молодежи – это очень хорошо. Их можно связать друг с другом, если ты, конечно, владеешь искусством работы с молодыми футболистами. У опытных игроков формируются свои своеобразные мысли о футболе, поэтому только очень умные из них могут переступить через себя и сделать так, как нужно.
Молодые хотят чего-то достичь. Когда я впервые встретился с игроками «Динамо», меня удивило то, как они поедали меня глазами. Эти футболисты впитывали все, что я им говорил. Это меня вдохновляло.
Тогда я понял, что с такими игроками мы можем расти и добиваться результата. С первого дня я сказал им: «Мне не нужны ваши ноги, если вы в «Динамо», значит с этим у вас все хорошо. Мне нужны ваши головы, ваш ум и способность ассимилировать все, чему я буду вас учить»
Ранее Луческу заявил, что мог бесплатно вернуться в «Шахтер» после работы со сборной Турции.
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