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Луческу: «Меня удивило то, как молодые игроки «Динамо» поедали меня глазами на тренировках»

Тренер высказался о талантливых футболистах своей команды
Футбол Украинская Премьер-лига
18 мая 20:46
Луческу: «Меня удивило то, как молодые игроки «Динамо» поедали меня глазами на тренировках»
Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире «Цыганык лайв» высказался о молодых футболистах своей команды.

«То, что у «Динамо» много молодежи – это очень хорошо. Их можно связать друг с другом, если ты, конечно, владеешь искусством работы с молодыми футболистами. У опытных игроков формируются свои своеобразные мысли о футболе, поэтому только очень умные из них могут переступить через себя и сделать так, как нужно.

Молодые хотят чего-то достичь. Когда я впервые встретился с игроками «Динамо», меня удивило то, как они поедали меня глазами. Эти футболисты впитывали все, что я им говорил. Это меня вдохновляло.

Тогда я понял, что с такими игроками мы можем расти и добиваться результата. С первого дня я сказал им: «Мне не нужны ваши ноги, если вы в «Динамо», значит с этим у вас все хорошо. Мне нужны ваши головы, ваш ум и способность ассимилировать все, чему я буду вас учить»


Ранее Луческу заявил, что мог бесплатно вернуться в «Шахтер» после работы со сборной Турции.

Петр Приходько
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Мирча Луческу Динамо Киев

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