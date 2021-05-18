Луческу: «Меня удивило то, как молодые игроки «Динамо» поедали меня глазами на тренировках»

Мирча Луческу / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире «Цыганык лайв» высказался о молодых футболистах своей команды.

Молодые хотят чего-то достичь. Когда я впервые встретился с игроками «Динамо», меня удивило то, как они поедали меня глазами. Эти футболисты впитывали все, что я им говорил. Это меня вдохновляло.

Тогда я понял, что с такими игроками мы можем расти и добиваться результата. С первого дня я сказал им: «Мне не нужны ваши ноги, если вы в «Динамо», значит с этим у вас все хорошо. Мне нужны ваши головы, ваш ум и способность ассимилировать все, чему я буду вас учить»