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Луческу: «Могли заслуживать большего в двух матчах с «Барселоной»

Румынский специалист считает, что в прошлом году «Динамо» выступило хуже в ЛЧ, несмотря на более высокое место
Футбол Лига чемпионов UEFA
18:27
Луческу: «Могли заслуживать большего в двух матчах с «Барселоной»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в эфире YouTube-канала «SportArena» подвел итоги выступлениям киевлян в Лиге чемпионов в преддверии заключительного матча против «Бенфики».

Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, особенно те две игры с «Барселоной». Играли на равных, по сравнению с прошлым годом, когда мы менее удачно выступали. Мы могли заслуживать большего в этих двух матчах.

Футболисты растут, если сравнивать с прошлым годом, и могли намного больше очков заработать. Они больше верят в свой потенциал, в друг друга, и это большой позитив. Эти игры помогли нам и показали, что мы можем расти и должны это сделать.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 8 декабря, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Барселона (футбол) Бенфика

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