Луческу: «Молодые игроки набираются опыта, в следующем году выступим лучше»

Наставник «Динамо» подвел итоги выступления киевлян в Лиге Европы

Мирча Луческу / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий об ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» и подвел итоги выступления киевлян в еврокубках.



Чего не хватило «Динамо», чтобы перевернуть игру в свою пользу и заполучить необходимый результат?

«Вильярреал» контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают. «Вильярреал» играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

Считаете ли вы, что роль опытных игроков «Вильярреала» была решающей в этом противостоянии?

У «Динамо» очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но «Вильярреал» однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен.

Все участники четвертьфинала Лиги Европы.