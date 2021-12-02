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Луческу может отправить нескольких игроков в Румынию
Однако они по-прежнему будут выступать за «Динамо»
Фото - ФК Динамо Киев
Несколько игроков киевского «Динамо» могут отправится в Румынию. Об этом сообщил главный тренер одноименного клуба из Бухареста Мирча Редник в интервью Digisport.
Так, специалист отметил, что наставник «бело-синих» Мирча Луческу готов помочь румынским одноклубникам. Специалист готов отдать одного-двух игроков в аренду.
Тренер киевлян располагает избытком футболистов. Поэтому ему будет удобно предоставить некоторым из них игровую практику в другом клубе.
Ранее Луческу организовал благотворительный товарищеский матч с «Динамо» Бухарест.
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