Луческу может отправить нескольких игроков в Румынию

Однако они по-прежнему будут выступать за «Динамо»

Фото - ФК Динамо Киев

Несколько игроков киевского «Динамо» могут отправится в Румынию. Об этом сообщил главный тренер одноименного клуба из Бухареста Мирча Редник в интервью Digisport.

Так, специалист отметил, что наставник «бело-синих» Мирча Луческу готов помочь румынским одноклубникам. Специалист готов отдать одного-двух игроков в аренду.

Тренер киевлян располагает избытком футболистов. Поэтому ему будет удобно предоставить некоторым из них игровую практику в другом клубе.

Ранее Луческу организовал благотворительный товарищеский матч с «Динамо» Бухарест.