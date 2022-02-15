«Немного тяжеловато» – Вербич прокомментировал решение Луческу на третьем сборе «Динамо»
Луческу может получить предложение от «Фенербахче»
Турецкий гранд ищет нового наставника
Мичра Луческу / Фото - fanatik.roБоссы турецкого «Фенербахче» находятся поисках нового наставника команды на следующий сезон. Об этом сообщает Yeni Asir.
Ныне у руля команды стоит 60-летний Исмаил Картал, однако его соглашение рассчитано до конца сезона и изначально этот специалист рассматривался руководством клуба как временный наставник.
Как утверждает источник, один из советников президента «Фенербахче» Али Коча предложил боссу рассмотреть кандидатуру главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.
Стамбульский клуб действительно может сделать предложение Луческу, если в ближайшее время не достигнет взаимопонимания с кем-то из приоритетных кандидатов, в список которых входят Йоахим Лев, Жорже Жезуш и Кука.
Ранее Луческу вспомнил период своей тренерской карьеры в Турции.