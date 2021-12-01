Луческу может уйти из «Динамо» ради сборной Румынии

Тренер киевлян – один из главных кандидатов

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу может покинуть команду.

Все из-за интереса к специалисту со стороны сборной Румынии. Он является главным кандидатом на вакантный пост, сообщает Digisport.ro.

Ранее отказались от должности Георге Хаджи и сын Луческу Разван. Федерация ищет новые варианты.

Кроме тренера «Динамо» также рассматриваются кандидатуры Ангела Йорданесу и Дана Петреску.

Луческу уже тренировал сборную Румынии. Правда, было это с 1981 по 1986-й год.

Отметим, осенью Луческу продлил контракт с «Динамо».