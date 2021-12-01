Экс-игрок «Динамо»: «До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу»
Луческу может уйти из «Динамо» ради сборной Румынии
Тренер киевлян – один из главных кандидатов
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу может покинуть команду.
Все из-за интереса к специалисту со стороны сборной Румынии. Он является главным кандидатом на вакантный пост, сообщает Digisport.ro.
Ранее отказались от должности Георге Хаджи и сын Луческу Разван. Федерация ищет новые варианты.
Кроме тренера «Динамо» также рассматриваются кандидатуры Ангела Йорданесу и Дана Петреску.
Луческу уже тренировал сборную Румынии. Правда, было это с 1981 по 1986-й год.
Отметим, осенью Луческу продлил контракт с «Динамо».