Источник: перед матчем с «Интером» состояние здоровья Луческу ухудшилось
Луческу может вернуться к полноценной работе в следующем матче «Динамо» в чемпионате Украины
Специалист продолжает восстановление после операции по удалению кисты
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сейчас работает с командой в смешанном режиме.
76-летний специалист продолжает восстановление после операции по удалению кисты. Сейчас он периодически приезжает на базу, проводит теорию и возвращается в больницу.
У Луческу действительно была повышена температура перед матчем киевлян с «Интером» (0:3), но он и не собирался посещать эту встречу, так как ему рекомендуется не совершать перелеты.
Мирча может полноценно вернуться к матчу четвертого тура УПЛ с «Ингульцом», который состоится 18 августа в Киеве. Решение будет принято 17-18 августа, основываясь на состоянии здоровья наставника.
Президент «Динамо» поделился мнением относительно разгромного поражения от чемпиона Италии.
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