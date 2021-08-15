Луческу может вернуться к полноценной работе в следующем матче «Динамо» в чемпионате Украины

Специалист продолжает восстановление после операции по удалению кисты

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сейчас работает с командой в смешанном режиме.



76-летний специалист продолжает восстановление после операции по удалению кисты. Сейчас он периодически приезжает на базу, проводит теорию и возвращается в больницу.

У Луческу действительно была повышена температура перед матчем киевлян с «Интером» (0:3), но он и не собирался посещать эту встречу, так как ему рекомендуется не совершать перелеты.

Мирча может полноценно вернуться к матчу четвертого тура УПЛ с «Ингульцом», который состоится 18 августа в Киеве. Решение будет принято 17-18 августа, основываясь на состоянии здоровья наставника.

Президент «Динамо» поделился мнением относительно разгромного поражения от чемпиона Италии.