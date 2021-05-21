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Луческу: «Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер»
Но клуб отказался платить 15 миллионов евро
Неймар / Фото: Eurosport
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в шоу «Цыганык лайв» сообщил, что «Шахтер» мог подписать Неймара в свое время.
«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но президента попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить столько за одного игрока».
Ранее Луческу сравнил технические характеристики Виталия Буяльского и Николая Шапаренко.
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