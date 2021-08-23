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Луческу: «Мы могли забить «Десне» еще больше»

Киевляне разгромили соперника
Футбол Украинская Премьер-лига
09:20
Луческу: «Мы могли забить «Десне» еще больше»
Мирча Луческу / Фото: Twitter

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Десной» (4:0) в 5-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

– Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше. Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше.

Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх. Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками.

– Почему Шкурин так долго не дебютировал?

– Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего против нас команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А «Десна» как раз атакует, при этом оставляя зоны.

То, что он забил (был автогол Завийского – прим.), еще не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, еще есть нюансы, связанные с его адаптацией.

Не стоит забывать, что есть другие: Рамирес, Кулач – последний, к слову, лучший на тренировках сейчас. Они тоже хотят играть, им тоже надо давать возможность. А еще Супряга после травмы возвращается, наконец, есть Вербич.

Сложно делать выбор, когда такое большое количество атакующих игроков. Но мы учитываем все нюансы, против кого играем.


«Динамо» снова возглавило турнирную таблицу УПЛ после победы над «Десной», киевляне опережают «Шахтер» и команду Рябоконя на 1 очко.


Петр Приходько
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Теги

Мирча Луческу Динамо Киев Десна

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