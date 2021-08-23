Луческу: «Мы могли забить «Десне» еще больше»

Мирча Луческу / Фото: Twitter

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Десной» (4:0) в 5-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба киевлян.



Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх. Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками.

– Почему Шкурин так долго не дебютировал?

– Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего против нас команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А «Десна» как раз атакует, при этом оставляя зоны.

То, что он забил (был автогол Завийского – прим.), еще не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, еще есть нюансы, связанные с его адаптацией.

Не стоит забывать, что есть другие: Рамирес, Кулач – последний, к слову, лучший на тренировках сейчас. Они тоже хотят играть, им тоже надо давать возможность. А еще Супряга после травмы возвращается, наконец, есть Вербич.

Сложно делать выбор, когда такое большое количество атакующих игроков. Но мы учитываем все нюансы, против кого играем.