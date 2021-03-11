Луческу: «Мы молодые и амбициозные, жду захватывающее противостояние»

Тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью «Футбол NEWS» поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала»:

«Вильярреал» всегда доходит до решающих стадий – так в прошлом году они уступили «Валенсии» в четвертьфинале, но и у нас есть сильные стороны. Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует. Жду на очень интересное, захватывающее и достойное противостояние.