Буяльский: «С «Вильярреалом» можно играть. Может даже и получится проявить себя»
Луческу: «Мы молодые и амбициозные, жду захватывающее противостояние»
Мистер отметил хорошую тактическую подготовку наставника «Вильяррела»
Мирча Луческу / Фото: facebook.com/fcdynamoua
Тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью «Футбол NEWS» поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала»:
Я очень хорошо знаю Эмери. Это очень хороший тренер, тактически сильный, который тщательно готовится к каждому матчу. Его команда играет в очень сильном испанском чемпионате и прекрасно выступает в еврокубках.
«Вильярреал» всегда доходит до решающих стадий – так в прошлом году они уступили «Валенсии» в четвертьфинале, но и у нас есть сильные стороны. Мы молодые и амбициозные, удерживаем лидерство в чемпионате и это нас мотивирует. Жду на очень интересное, захватывающее и достойное противостояние.
Смотреть онлайн матч «Динамо» – «Вильярреал» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Вильярреал».
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