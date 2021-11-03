Луческу: «Мы попали в сложную группу, где три команды сильнее нас»

Киевляне не забили ни одного гола в этом розыгрыше ЛЧ

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал для клубной пресс-службы поражение от «Барселоны» (0:1) в матче группового этапа ЛЧ.

Вы всегда были противником системы VAR. После сегодняшней игры вы изменили мнение ?

«Нет, ведь ошибки – это часть футбола, они свойственны и игрокам, и судьям. Считаю, что без VAR футбол был бы лучше».

За четыре матча в группе ЛЧ «Динамо» так и не забило ни одного гола. Что планируете изменить в игре команды чтобы она забила наконец?

«К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали. Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растем. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти. Не стоит забывать, что «Динамо» на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня. Считаю, что сегодня мы заслуживали добыть, как минимум, ничью. Мы хорошо сыграли с «Барселоной», на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку».

Изменилась ли игра вашей команды по сравнению с первым матчем на «Камп Ноу» по игре и, если да, в чем именно?

«В первой игре нам не хватало смелости, уверенности, но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника мы старались нейтрализовать. И это уже позитивный момент. Проблемы возникали, когда у нас был мяч. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот. Моменты, которые создала «Барселона» в первой игре, были связаны с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на нашей половине, оттуда возникали моменты. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала более уверенно. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки получают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с «Баварией» будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо».

Киевляне до сих пор не забили ни одного гола и идут на последнем месте в своей группе, набрав только одно очко.

А их соперники, мюнхенская «Бавария» уже оформила себе путевку в плей-офф турнира.