Луческу на родине назвали главным претендентом на пост тренера сборной Украины
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу является кандидатом на должность наставника сборной Украины, заявило румынское издание Sport.ro.
Такую информацию обосновывают тем, что Мистер хорошо знаком с костяком национальной команды, который состоит из футболистов «Динамо», поэтому сможет оперативно влиться в коллектив и взять ситуацию в сборной под свой контроль.
Как сообщает источник, на посту тренера киевского клуба Луческу может заменить экс-игрок румынской сборной Георге Хаджи, на которого обратил внимание лично президент «Динамо» Игорь Суркис.
На счету 56-летнего специалиста лишь три трофея: Кубок Турции с «Галатасараем», чемпионат и Кубок Румынии с «Вииторулом».
Но такое развитие событий кажется маловероятным. Как ранее утверждали украинские СМИ, главными кандидатами на замену Андрею Шевченко являются Сергей Ребров и Мирон Маркевич.
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