Луческу на родине назвали главным претендентом на пост тренера сборной Украины

Специалиста считают вполне реальным вариантом

Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу является кандидатом на должность наставника сборной Украины, заявило румынское издание Sport.ro.

Такую информацию обосновывают тем, что Мистер хорошо знаком с костяком национальной команды, который состоит из футболистов «Динамо», поэтому сможет оперативно влиться в коллектив и взять ситуацию в сборной под свой контроль.

Как сообщает источник, на посту тренера киевского клуба Луческу может заменить экс-игрок румынской сборной Георге Хаджи, на которого обратил внимание лично президент «Динамо» Игорь Суркис.

На счету 56-летнего специалиста лишь три трофея: Кубок Турции с «Галатасараем», чемпионат и Кубок Румынии с «Вииторулом».

Но такое развитие событий кажется маловероятным. Как ранее утверждали украинские СМИ, главными кандидатами на замену Андрею Шевченко являются Сергей Ребров и Мирон Маркевич.

Президент УАФ Андрей Павелко раскрыл, когда мы узнаем фамилию нового наставника сборной Украины.