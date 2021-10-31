Луческу набрал 100 очков с «Динамо» в УПЛ и повторил рекорд тренера, которого в Киеве очень любят

В последнем матче «бело-синие» одолели «Мариуполь»

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу повторил рекорд Юрия Семина, который ранее возглавлял киевскую команду.

В матче 13-го тура УПЛ «Динамо» одолело «Мариуполь» (3:2) и набрало 100 очков в рамках внутреннего чемпионата при румынском тренере. На это Луческу понадобилось 39 матчей.

Это – рекордный показатель в истории «Динамо». Луческу повторил достижение Юрия Семина, который с момента прихода в киевский клуб также набрал 100 очков за 39 матчей

Рекорд в УПЛ принадлежит тому же Луческу, который с момента прихода в «Шахтер» набрал 100 очков за 37 матчей.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» опережает «Шахтер» на 3 очка.