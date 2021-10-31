Луческу – о матче «Динамо» – «Мариуполь»: «Я очень зол на игроков и команду»
Луческу набрал 100 очков с «Динамо» в УПЛ и повторил рекорд тренера, которого в Киеве очень любят
В последнем матче «бело-синие» одолели «Мариуполь»
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу повторил рекорд Юрия Семина, который ранее возглавлял киевскую команду.
В матче 13-го тура УПЛ «Динамо» одолело «Мариуполь» (3:2) и набрало 100 очков в рамках внутреннего чемпионата при румынском тренере. На это Луческу понадобилось 39 матчей.
Это – рекордный показатель в истории «Динамо». Луческу повторил достижение Юрия Семина, который с момента прихода в киевский клуб также набрал 100 очков за 39 матчей
Рекорд в УПЛ принадлежит тому же Луческу, который с момента прихода в «Шахтер» набрал 100 очков за 37 матчей.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» опережает «Шахтер» на 3 очка.
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