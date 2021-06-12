Луческу назвал главных фаворитов Евро-2020

На этом чемпионате Европы сыграет много сильных команд

Мирча Луческу / фото - FootBoom

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал itasportpress.it, у кого самые большие шансы на победу на Евро-2020:

«В турнирах такого типа высока вероятность того, что некоторые команды могут стать сюрпризом. Германия, Бельгия, Франция и Италия – команды, которые могут выйти в финал».

Первый матч этого турнира уже состоялся: сборная Италии обыграла Турцию со счетом 3:0. Как это было.

Для сборной Украины чемпионат Европы начнется матчем с Нидерландами, который пройдет уже в это воскресенье. Посмотреть прямую трансляцию матча в сможете на нашем сайте.