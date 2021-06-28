Тибо Куртуа: «С Италией будет тяжело»
Луческу назвал своего фаворита Евро-2020
Команда уже вышла в 1/4 финала
Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал Tuttosport своего фаворита Евро-2020.
Эта команда уже вышла в четвертьфинал.
«Италия выиграет турнир.
Пока что больше всего меня впечатлила и повеселила сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что они – команда».
Уже в 1/4 финала Италии предстоит сыграть против Бельгии. Игра запланирована на 2 июля.
Комментарии 0