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Луческу назвал своего фаворита Евро-2020

Команда уже вышла в 1/4 финала
Футбол Евро-2020
14:41
Луческу назвал своего фаворита Евро-2020
Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал Tuttosport своего фаворита Евро-2020.

Эта команда уже вышла в четвертьфинал.

«Италия выиграет турнир. 

Пока что больше всего меня впечатлила и повеселила сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что они – команда».

Уже в 1/4 финала Италии предстоит сыграть против Бельгии. Игра запланирована на 2 июля.

Андрей Усмонов
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Теги

Мирча Луческу сборная Италии (футбол)

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