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Луческу назвал условие, при котором отпустит Гусева в сборную Украины

Петраков желает видеть экс-«динамовца» в своем штабе
Футбол Сборная Украины
08:16
Луческу назвал условие, при котором отпустит Гусева в сборную Украины
Олег Гусев и Эмиль Карас / фото - FootBoom

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков желает видеть в своем штабе одного из помощников Мирчи Луческу в «Динамо» Олега Гусева.

Наставник национальной команды хочет пригласит Гусева из-за того, что тренер хорошо знает игроков «Динамо», из которых сейчас состоит костяк сборной Украины.

Киевский клуб пока не получал от УАФ официального приглашения, но Луческу знает о желании Петракова пригласить одного из работников его штаба. Румынский специалист готов отпустить своего помощника только в том случае, если он получит возможность совмещать работу в клубе и сборной.

По такому же принципу Огнен Вукоевич на полноценной основе работает в «Динамо», но помогает Златко Даличу в сборной Хорватии во время матчей национальных команд.

Напомним, Петраков рассказал о том, как долго пробудет на этом посту.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Александр Петраков Олег Гусев Мирча Луческу

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