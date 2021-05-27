Луческу назвал условие, при котором УПЛ может стать еще сильнее

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью «Профутбол Digital» назвал компонент, который способен сделать отечественный чемпионат еще сильнее. По его мнению, украинские клубы обязаны вкладываться в инфраструктуру.

На данный момент в чемпионате Украины отсутствует компонент инфраструктуры. Хочется, чтобы мы могли играть в декабре, ведь в этом месяце проводятся матчи Лиги чемпионов, так же, как и в феврале. Надо, чтобы футбол в Украине присутствовал и в декабре, и в феврале. Я видел много матчей, сыгранных в очень плохих условиях. Города должны вмешаться и помочь.

Например, «Ворскла» должна привести в порядок поле в Полтаве – там замечательная команда. «Александрия», «Десна» тоже очень хорошие команды, почему они должны играть на чужом поле, если они могут это делать на своем – только нужно приложить минимальные усилия.

Пришло время, когда все команды должны вкладывать больше в инфраструктуру. После этого у них будут и качественные игроки, и возможности.