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Луческу назвал условие, при котором УПЛ может стать еще сильнее

Помимо качества игры, есть еще один важный аспект
Футбол Украинская Премьер-лига
15:57
Луческу назвал условие, при котором УПЛ может стать еще сильнее
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью «Профутбол Digital» назвал компонент, который способен сделать отечественный чемпионат еще сильнее. По его мнению, украинские клубы обязаны вкладываться в инфраструктуру.

Если приведут в порядок поля, стадионы, чтобы клубы могли играть и в феврале, если клубы приложат усилия, чтобы сделать гибридные газоны, инвестировать больше в инфраструктуру и отложат мысли о покупке игроков на более поздний срок, повторюсь, следующий чемпионат будет еще сильнее.

На данный момент в чемпионате Украины отсутствует компонент инфраструктуры. Хочется, чтобы мы могли играть в декабре, ведь в этом месяце проводятся матчи Лиги чемпионов, так же, как и в феврале. Надо, чтобы футбол в Украине присутствовал и в декабре, и в феврале. Я видел много матчей, сыгранных в очень плохих условиях. Города должны вмешаться и помочь.

Например, «Ворскла» должна привести в порядок поле в Полтаве – там замечательная команда. «Александрия», «Десна» тоже очень хорошие команды, почему они должны играть на чужом поле, если они могут это делать на своем – только нужно приложить минимальные усилия.

Пришло время, когда все команды должны вкладывать больше в инфраструктуру. После этого у них будут и качественные игроки, и возможности.

Луческу также рассказал, кто будет виноват в случае возможных конфликтов с игроками.

Сергей Стаднюк
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Мирча Луческу Динамо Киев

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