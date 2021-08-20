Луческу не видит Шкурина в «Динамо»

Тренер не был заинтересован в форварде

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Илья Шкурин может не сыграть за клуб.

В трансфере не был заинтересован главный тренер Мирча Луческу. Белорус пришел без его согласия.

Сообщается, что игрок был приобретен по соглашению между президентами ЦСКА и «Динамо». Луческу в составе его не видит.

Несмотря на недовольство трансфером, Луческу выпускал белорусского игрока во время предсезонных матчей, избегая прямого конфликта с руководством клуба.

Также тренер надеется на более серьезное усиление команды перед Лигой чемпионов.