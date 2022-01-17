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Луческу не взял Рамиреса и Шкурина в Испанию. Супряга и Беседин на сбор полетели

29 игроков киевлян примут участие в первом этапе подготовки ко второй части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
08:54
Луческу не взял Рамиреса и Шкурина в Испанию. Супряга и Беседин на сбор полетели
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» утром, 17 января, отправилось на первый зимний сбор. Главный тренер Мирча Луческу взял с собой 29 игроков.

Примечательно, что в Испанию не полетели нападающие Эрик Рамирес и Илья Шкурин. При этом в списке есть Артем Беседин, лишь недавно приступивший к тренировкам, и Владислав Супряга, переставший попадать в состав команды осенью.

Также отправился на сбор целый ряд представителей команды U-19. В Киеве остались защитники Илья Забарный и Александр Караваев. Отмечается, что футболисты, не полетевшие в Испанию, присоединятся к подготовке позже.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н.Волошин

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга

Ранее одна из главных звезд команды U-19 Самба Диалло проходил медобследование со взрослыми одноклубниками.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Эрик Рамирес Динамо Киев Мирча Луческу

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