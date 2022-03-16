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Луческу: «Нельзя приравнивать российских спортсменов к российской армии, олигархам и к путину»

У тренера «Динамо» очень противоречивые высказывания
Футбол Украинская Премьер-лига
16 марта 16:10
Луческу: «Нельзя приравнивать российских спортсменов к российской армии, олигархам и к путину»
Мирча Луческу / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу снова высказался по поводу того, что российских спортсменов нельзя ограждать от международных соревнований. Его цитирует польское издание Sportowe Fakty.

– По моему мнению, санкции против России должны быть еще более жесткими. Россия должна почувствовать на своей шкуре гнев мира за то, что она делает с Украиной.

Но я верю в смысл санкций, прежде всего, в военной, экономической и политической сферах. Для меня мир спорта – это нечто другое. Я человек, всем сердцем любящий спорт. И буду защищать его идеи.

Спорт – это состязание, но, прежде всего, дружба. Благодаря спорту люди становятся друзьями, сокращают дистанцию ​​между собой. Хорошие практики можно пропагандировать через спорт.

У нас много российских спортсменов, являющихся медалистами, чемпионами мира. По моему мнению, не стоит приравнивать их к российской армии в Украине, к российским олигархам и, наконец, к самому путину.

Взглянем на мир тенниса. Россияне все еще могут участвовать в нем индивидуально. Может, это верный путь? Потому что в других сферах, тех, о которых я упоминал, санкции против России должны быть даже сильнее тех, которые имеем сейчас.

- Ну да, но мы тоже видели страшные картины из российского спортивного мира. Гимнаст, стоящий на пьедестале со знаком «Z», символизирующий агрессию по отношению к Украине, или хоккеисты, сформировавшие этот знак перед матчем.

– Да, это было ужасно. Но так на них влияет российская пропаганда. Я все еще верю, что русские спортсмены могут сыграть здесь положительную роль.

Если они выступают за пределами России, они могут увидеть, что говорят о России в других странах. Находясь в той или иной стране такой спортсмен смотрит ужасные кадры из Украины по телевидению той страны, где он сейчас находится. И, возможно, позже, по возвращении в Россию, он расскажет друзьям, родственникам и друзьям, что думает о российском вторжении.

А если мы говорим о спортсменах. Чрезвычайно важный вопрос: украинские спортсмены должны иметь возможность продолжить свою карьеру. К примеру, игра плей-офф Шотландия – Украина. Очевидно, что ее перенесли на июнь.

И для меня было бы здорово, если бы в итоге Украина вышла на чемпионат мира. Это было бы светом для них в эти темные времена. Я держу за это кулаки.

Ранее Луческу заявил, что считает владимира путина преступником, но спорт должен быть вне политики.

Петр Приходько
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Мирча Луческу Динамо Киев

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