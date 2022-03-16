Луческу: «Нельзя приравнивать российских спортсменов к российской армии, олигархам и к путину»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу снова высказался по поводу того, что российских спортсменов нельзя ограждать от международных соревнований. Его цитирует польское издание Sportowe Fakty.
– По моему мнению, санкции против России должны быть еще более жесткими. Россия должна почувствовать на своей шкуре гнев мира за то, что она делает с Украиной.
Но я верю в смысл санкций, прежде всего, в военной, экономической и политической сферах. Для меня мир спорта – это нечто другое. Я человек, всем сердцем любящий спорт. И буду защищать его идеи.
Спорт – это состязание, но, прежде всего, дружба. Благодаря спорту люди становятся друзьями, сокращают дистанцию между собой. Хорошие практики можно пропагандировать через спорт.
У нас много российских спортсменов, являющихся медалистами, чемпионами мира. По моему мнению, не стоит приравнивать их к российской армии в Украине, к российским олигархам и, наконец, к самому путину.
Взглянем на мир тенниса. Россияне все еще могут участвовать в нем индивидуально. Может, это верный путь? Потому что в других сферах, тех, о которых я упоминал, санкции против России должны быть даже сильнее тех, которые имеем сейчас.
- Ну да, но мы тоже видели страшные картины из российского спортивного мира. Гимнаст, стоящий на пьедестале со знаком «Z», символизирующий агрессию по отношению к Украине, или хоккеисты, сформировавшие этот знак перед матчем.
– Да, это было ужасно. Но так на них влияет российская пропаганда. Я все еще верю, что русские спортсмены могут сыграть здесь положительную роль.
Если они выступают за пределами России, они могут увидеть, что говорят о России в других странах. Находясь в той или иной стране такой спортсмен смотрит ужасные кадры из Украины по телевидению той страны, где он сейчас находится. И, возможно, позже, по возвращении в Россию, он расскажет друзьям, родственникам и друзьям, что думает о российском вторжении.
А если мы говорим о спортсменах. Чрезвычайно важный вопрос: украинские спортсмены должны иметь возможность продолжить свою карьеру. К примеру, игра плей-офф Шотландия – Украина. Очевидно, что ее перенесли на июнь.
И для меня было бы здорово, если бы в итоге Украина вышла на чемпионат мира. Это было бы светом для них в эти темные времена. Я держу за это кулаки.
Ранее Луческу заявил, что считает владимира путина преступником, но спорт должен быть вне политики.