Луческу: «Нельзя приравнивать российских спортсменов к российской армии, олигархам и к путину»

Мирча Луческу / Фото: Динамомания

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу снова высказался по поводу того, что российских спортсменов нельзя ограждать от международных соревнований. Его цитирует польское издание Sportowe Fakty.

Но я верю в смысл санкций, прежде всего, в военной, экономической и политической сферах. Для меня мир спорта – это нечто другое. Я человек, всем сердцем любящий спорт. И буду защищать его идеи.

Спорт – это состязание, но, прежде всего, дружба. Благодаря спорту люди становятся друзьями, сокращают дистанцию ​​между собой. Хорошие практики можно пропагандировать через спорт.

У нас много российских спортсменов, являющихся медалистами, чемпионами мира. По моему мнению, не стоит приравнивать их к российской армии в Украине, к российским олигархам и, наконец, к самому путину.

Взглянем на мир тенниса. Россияне все еще могут участвовать в нем индивидуально. Может, это верный путь? Потому что в других сферах, тех, о которых я упоминал, санкции против России должны быть даже сильнее тех, которые имеем сейчас.

- Ну да, но мы тоже видели страшные картины из российского спортивного мира. Гимнаст, стоящий на пьедестале со знаком «Z», символизирующий агрессию по отношению к Украине, или хоккеисты, сформировавшие этот знак перед матчем.

– Да, это было ужасно. Но так на них влияет российская пропаганда. Я все еще верю, что русские спортсмены могут сыграть здесь положительную роль.

Если они выступают за пределами России, они могут увидеть, что говорят о России в других странах. Находясь в той или иной стране такой спортсмен смотрит ужасные кадры из Украины по телевидению той страны, где он сейчас находится. И, возможно, позже, по возвращении в Россию, он расскажет друзьям, родственникам и друзьям, что думает о российском вторжении.

А если мы говорим о спортсменах. Чрезвычайно важный вопрос: украинские спортсмены должны иметь возможность продолжить свою карьеру. К примеру, игра плей-офф Шотландия – Украина. Очевидно, что ее перенесли на июнь.

И для меня было бы здорово, если бы в итоге Украина вышла на чемпионат мира. Это было бы светом для них в эти темные времена. Я держу за это кулаки.