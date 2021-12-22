Турецкий клуб досрочно попрощался с бывшим нападающий «Динамо»
Луческу – о конфликте с ультрас: «Они – болельщики, никто не обращает на них внимания»
Специалист заявил, что его не волнует посыл их баннеров
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал конфликт с ультрас киевской команды:
«Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю на них внимание, наоборот – я всегда иронически им аплодировал. Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо того чтобы поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить.
Они не могут изменить, они – болельщики, никто не обращает на них внимание. Посыл баннеров становится все более беспокоящим, но меня это не волнует».
Ранее на матче украинского чемпионата с «Зарей» фанаты вывесили баннер, где отправляли Луческу в Бухарест.
«Избавляйтесь от старого лохмотья». Ультрас «Динамо» на граффити призвали уволить Луческу.
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