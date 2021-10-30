Луческу – о матче «Динамо» – «Мариуполь»: «Я очень зол на игроков и команду»

Мирча Луческу / фото - Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал итоги матча 13-го тура УПЛ, в котором его подопечные с боем одолели «Мариуполь» (3:2). В послематчевом интервью Луческу заявил, что недоволен действиями «бело-синих» в поединке.

Недоволен теми игроками, которые вышли на замену. Вместо того, чтобы что-то добавить, они были расслаблены. Вербич в нападении? Я ставлю игроков, которые помогают нам выигрывать. В последней игре Вербич сыграл хорошо, поэтому сегодня я снова доверил ему место в старте. Футболисты, которые выходят на поле, должны доказывать, что они могут забивать. Это я говорю о нападающих . Гармаш вышел и создал три момента. Хотя он не чистый нападающий. Думали ли мы об игре с «Барселоной» сегодня? Не думаю. Каждый матч важен. Хотел бы отметить игроков соперника и их хорошо тренера. У них много быстрых и техничных игроков. Нам было сложно. Соперник играл качественно. Единственное, что у «Мариуполя» отсутствует – это опыт».