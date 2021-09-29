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Луческу – о молодом тренере «Баварии»: «Качество не всегда зависит от возраста»

Наставник киевского «Динамо» рассказал о своем отношении к Юлиану Нагельсманну
Футбол Лига чемпионов UEFA
29 сентября 17:49
Луческу – о молодом тренере «Баварии»: «Качество не всегда зависит от возраста»
Мирча Луческу / фото - FootBoom

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, в преддверии встречи с «Баварией» в Лиге чемпионов, рассказал о своем отношении к новому главному тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну. В интервью YouTube каналу Бомбардир Луческу сказал:

«Я всегда говорил, что молодое поколение – двигатель прогресса. Все меняется очень быстро. Новые технологии, новые знания. Нагельсманн – хороший специалист, который все это знает, умеет. Он следит за всеми видами спорта на самом высоком уровне. Да, в «Лейпциге» он не смог добиться чего-то большого. Но «Бавария» это совсем другой уровень. Здесь ему дали полный карт-бланш чтобы добиться результата. Ему дали команду, которая может и умеет выигрывать все.

Чтобы руководить такой командой и такими сильными игроками, нужен характер, знания, стержень лидера. Раз он это может – значит у него все это есть. В нем я вижу свою тренерскую карьеру, которую начал в 31-32 года. В 36 лет мы выиграли у Италии и выбили ее из чемпионата Европы, а на тот момент эта команда была чемпионом мира. В футболе все возможно. В немецком футболе есть много примеров, когда молодых тренеров ставят на лидерские позиции. Они тренируют клубы с большим именем. Те же Клопп, Тухель. Качество не всегда зависит от возраста».

Напомним, Нагельсманн, скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера Кингсли Комана. Также травмированы хавбек Корентен Толиссо и голкипер Свен Ульрайх.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – 29-го сентября, в 22:00.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 1)

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Мирча Луческу

Комментарии 1

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29 сентября 2021г. 18:14
Бесхребетный Нагельсманн - не для него Бавария, хоть я её терпеть не могу. Его уровень - это пластмассовый Лейпциг, который когда-то начинал, потом его распродали и остался один Поульсен из тех, кто может играть. Ну может ещё Лаймер и пару середнячков.
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