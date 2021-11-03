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Луческу – о причинах поражения «Барселоне»: «Какая разница в техническом исполнении!»

Киевляне имели свои шансы для взятия ворот
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:30
Луческу – о причинах поражения «Барселоне»: «Какая разница в техническом исполнении!»
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал клубной пресс-службе причины обидного поражения от «Барселоны» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

Наверное, это самое обидное поражение «Динамо» в сезоне. Какой урок может извлечь команда из этого матча?

«Урок заключается в том, что можно играть с любым соперником, с соперником уровня «Барселоны», если имеешь уверенность в себе и выполняешь требования главного тренера. Тогда можно добиться большего.

Какая разница в техническом исполнении – как забил Фати! А какие моменты были у нас, но мы никак не могли подстроиться под мяч или пробить по воротам. В этом и есть разница.

В общем, считаю, мы сыграли хороший матч против хорошего соперника. При этом заслуживали большего. «Барселона», скорее всего, сыграла свой лучший матч в Лиге чемпионов за последнее время.

У них была сложная ситуация в плане того, что если бы они проиграли этот матч, то дальше не могли бы пройти. Это был последний шанс для них. По большому счету, игра должна была закончиться ничьей. Удача была на стороне «Барселоны».

Вы сегодня увидели новую «Барселону», или по стилю игры это еще была команда Рональда Кумана?

«Команда сегодня была более агрессивной в плане работы с мячом, хорошо контролировала его и в быстром темпе переходила в атаку. Мы сыграли лучше, чем в Барселоне, доставили сопернику проблемы и заставили ошибаться, создавали моменты у чужих ворот, но не смогли их реализовать».

Киевляне вновь не забили ни одного гола, и до сих пор имеют ноль в графе забитых мячей.

Ранее Луческу заявил, что его команде не повезло оказаться в группе, где есть три более сильные команды.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Барселона (футбол) Мирча Луческу

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