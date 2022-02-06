Луческу – об ультрас «Динамо»: «Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в «Шахтере»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал GSP о своем конфликте от ультрас клуба.
Несмотря на результаты, все равно есть группа болельщиков, которые вас критикуют. Некоторые фанаты вообще выступают против вас.
«Небольшая часть. Это дело чести. Я уже даже не обращаю на них внимания. Сначала я им аплодировал, улыбался им. Но я уже не обращаю на них внимания. Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в команде противника. Это не важно, это небольшая толпа болельщиков киевского «Динамо». Я уважаю всех. Пока во всем этом есть уважение, я не возражаю против подобных вызовов.
Меня интересуют мои отношения с игроками и руководством клуба. Также с другими клубами или с Лигой и Федерацией. Почему я так уважительно отношусь к соперникам? В спорте важнее кто второй, а не обязательно первый. Потому что ценность первого определяется вторым.
Без конкуренции не обойтись, это единственный способ сохранить интерес к гонке. Что было бы, если бы я не вернулся в Украину? «Шахтер» выиграл последний чемпионат с разницей в 23 очка и, вероятно, продолжил бы доминировать. Но мое присутствие взбодрило весь украинский футбол. И я показал, чего можно добиться без особых затрат. Но со страстью и организацией».
О характере Луческу рассказал его помощник.
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