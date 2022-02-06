Луческу – об ультрас «Динамо»: «Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в «Шахтере»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал GSP о своем конфликте от ультрас клуба.

Несмотря на результаты, все равно есть группа болельщиков, которые вас критикуют. Некоторые фанаты вообще выступают против вас.

Меня интересуют мои отношения с игроками и руководством клуба. Также с другими клубами или с Лигой и Федерацией. Почему я так уважительно отношусь к соперникам? В спорте важнее кто второй, а не обязательно первый. Потому что ценность первого определяется вторым.

Без конкуренции не обойтись, это единственный способ сохранить интерес к гонке. Что было бы, если бы я не вернулся в Украину? «Шахтер» выиграл последний чемпионат с разницей в 23 очка и, вероятно, продолжил бы доминировать. Но мое присутствие взбодрило весь украинский футбол. И я показал, чего можно добиться без особых затрат. Но со страстью и организацией».