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Луческу: «Очевиден психоз от возможного вооруженного конфликта»

Румынский специалист прокомментировал ситуацию в стране
Футбол Украинская Премьер-лига
14:25
Луческу: «Очевиден психоз от возможного вооруженного конфликта»
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от грядущего года.

Может ли политическая ситуация, я имею в виду конфликт с Россией, привести к новому коллапсу?

«Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вперед. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок!»

Интерес там есть, но, может быть, интерес иностранцев снизится именно из-за боязни конфликта.

«Все зависит от того, что вы им предлагаете! В общем, молодежь приезжает! Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть на еврокубки. Вот как они создают важный имидж для больших клубов».

Что вы желаете на 2022 год? Это связано с футболом?

«Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевиден психоз от возможного вооруженного конфликта. Потому что есть постоянная угроза. Я надеюсь, что что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день».

Напомним, Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест».

Павел Харченко
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Мирча Луческу Динамо Киев

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