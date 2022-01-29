Луческу одобрил трансфер Супряги в Италию

Украинец будет выступать за «Сампдорию»

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в Серии А, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Главный тренер киевлян Мирча Луческу дал согласие на переход форварда в «Сампдорию». Окончательного решения еще не принято, его следует ожидать не ранее понедельника.

Сообщалось, что игрок переедет в Геную на правах аренды на 18 месяцев с правом выкупа.