«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
Луческу одобрил трансфер Супряги в Италию
Украинец будет выступать за «Сампдорию»
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в Серии А, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
Главный тренер киевлян Мирча Луческу дал согласие на переход форварда в «Сампдорию». Окончательного решения еще не принято, его следует ожидать не ранее понедельника.
Сообщалось, что игрок переедет в Геную на правах аренды на 18 месяцев с правом выкупа.
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