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Луческу: «Отсутствие Беседина и Попова сказывается на таких матчах, как с «Шахтером»

Румынский специалист раскрыл причины поражения «Динамо» в Суперкубке Украины
Футбол Суперкубок Украины
11:19
Луческу: «Отсутствие Беседина и Попова сказывается на таких матчах, как с «Шахтером»
Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о причинах разгромного поражения команды в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:3).

В таких играх не бывает мелочей. Одна грубая ошибка сразу дестабилизировала ситуацию. Проникающая передача на Миколенко не должна была пройти, после чего его еще и обыграл соперник. А дальше в штрафной площадке не разобрались с Траоре.

Наверное, сказывается отсутствие опыта у наших молодых центральных защитников. После пропущенного гола ситуация поменялась – «Шахтер» поймал кураж и уверенность, а у наших игроков появилась боязнь играть, они потухли, начали действовать длинными передачами, тогда как я просил контролировать мяч. Это и испортило игру.

Отсутствие тех же Беседина и Попова сказывается в таких играх, где нужны силовые качества и другая скорость. Однако любое объяснение будет выглядеть как оправдание с моей стороны, а я не хочу извиняться. «Шахтер» сегодня был сильнее и сыграл лучше.

Наша команда почти год не проигрывала «Шахтеру». Тяжело удержать мотивацию игроков на высоком уровне и, судя по всему, спад пришелся именно на эту игру. Мы должны все серьезно проанализировать и двигаться дальше, к следующим играм.

Ранее мыслями по поводу игры поделился наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Денис Попов Артем Беседин

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