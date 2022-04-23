Ушел из жизни бывший игрок «Шахтера» и «Динамо»
Луческу ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
В 2022-м румынскому тренеру исполнится 77 лет
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому ресурсу ProSport ответил на вопрос о возможном завершении карьеры наставника.
«У меня есть еще два года контракта, я не знаю, что будет и что произойдет.
Откуда у меня столько энергии? Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы понимаете под жизнью. Я к этому привык, я этим занимаюсь уже 60 лет».
В июле 2022-го года Луческу исполнится 77 лет.
Ранее Луческу заявил, что ожидал нападения россии на Украину.