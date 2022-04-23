Луческу ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынскому ресурсу ProSport ответил на вопрос о возможном завершении карьеры наставника.

Откуда у меня столько энергии? Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы понимаете под жизнью. Я к этому привык, я этим занимаюсь уже 60 лет».